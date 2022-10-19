В центре Ярославля меценаты посадят деревья взамен спиленных

Больные деревья в Ярославле спилили, а на новые денег в бюджете не нашли. ФОТО: Telegram-канал Любови Суровой

Озеленение центральной части Ярославля взяли за себя меценаты. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат муниципалитета Любовь Сурова.

- В нашем городе есть неравнодушные меценаты, которых волнует внешний облик города. Алексей Степанов, генеральный директор ЖК «Жемчужина», готов выделить средства для восстановления 40 деревьев на центральных улицах Ярославля. Эта инициатива получила поддержку мэрии и после всех необходимых согласований, мы сможем приступить к работе, - пишет депутат.

Этим летом на многих центральных улицах Ярославля пришлось спилить больные деревья. А средств посадить новые в городской казне не нашлось.

- Действительно, все не так просто с этими деревьями. В бюджете пока нет денег на проведение работ по озеленению. И когда появится возможность их выделить, никто сказать не берется, - говорит депутат.

Так что только благодаря любящим город меценатам, Ярославля сможет хотя бы частично восстановить свой «зеленый» вид.