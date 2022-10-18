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Происшествия18 октября 2022 11:42

Во Фрунзенском районе Ярославля из окна дома выпала женщина

Она погибла
Анастасия ГОЛУБЕВА
Во Фрунзенском районе Ярославля из окна дома выпала женщина

Во Фрунзенском районе Ярославля из окна дома выпала женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Ярославля сегодня, 18 октября, произошла трагедия.

Из дома №3 на улице Светлая выпала 63-летняя женщина. Она разбилась насмерть. Подробности этого происшествия уточняются.

- В рамках проведения доследственной проверки в следственном отделе по Фрунзенскому району регионального СК России по факту обнаружения тела 63-летней женщины, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.