Во Фрунзенском районе Ярославля из окна дома выпала женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Ярославля сегодня, 18 октября, произошла трагедия.

Из дома №3 на улице Светлая выпала 63-летняя женщина. Она разбилась насмерть. Подробности этого происшествия уточняются.

- В рамках проведения доследственной проверки в следственном отделе по Фрунзенскому району регионального СК России по факту обнаружения тела 63-летней женщины, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.