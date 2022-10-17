Во Фрунзенском районе Ярославля завершается благоустройство двора Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля завершается благоустройство во дворе домов №14 к2, №18 в поселке Октябрьском. Работы начал делать один подрядчик, а заканчивает другой.

— Подрядчик приступил к работам в середине августа, сделал большое количество работ и приостановил ремонт. В результате этого территория была без асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день двор передан другой подрядной организации, которая в течение недели выполнит все необходимые работы и подготовит территорию к сдаче, — сказал заместитель главы по благоустройству Красноперекопской и Фрунзенской администрации города Ярославля Владимир Бобков.

Сейчас во дворе уложен нижний слой асфальта, идет укладка верхнего слоя. Помимо этого, ремонт завершается и на парковке.

— Работу мы начали на прошлой неделе. Второй день занимаемся укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Сегодня планируем закончить с проезжей частью и парковочным пространством. Завтра приступим к тротуарам. Останется озеленение участка. Завершение всех работ намечено на конец этой недели, — рассказал представитель подрядной организации Сергей Красиков.