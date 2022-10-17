Сотрудники ГИБДД задержали за выходные более 30 нетрезвых ярославцев Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ярославской области с 14 по 16 октября сотрудники ГИБДД проводили рейды, задерживая нетрезвых водителей, а также автомобили с тонированными стеклами. По последнему нарушению были выявлены 120 случаев и составлены административные материалы.

- Сотрудниками ДПС ГИБДД выявлены 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения: к административной ответственности привлечены 28 человек, в отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.