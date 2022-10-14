В Красноперекопском районе Ярославля угнали машину за полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля сообщили, что угнан автомобиль «Хонда», который стоит более 500 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Ростовского района, который признался в содеянном. В день угона мужчина был пьян и заметил незакрытый автомобиль, в котором торчал ключ зажигания. Недолго думая, мужчина решил покататься на нем. Приехав домой, он оставил машину и пошел спать.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль изъят, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.