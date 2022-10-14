В Ярославской области сезон охоты на пушных животных откроется 15 октября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сезон охоты на пушных животных откроется завтра, 15 октября. Сезон охоты на белку, горностая, куницу, ласку, норку, хоря продлится до 28 февраля 2023 года.

– По установленным в регионе нормам один охотник может добыть не более 10 особей белок, горностаев, норок и хорей в сутки и не более 10 куниц за весь сезон охоты, – уточнил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

В регионе сейчас обитает около 34,9 тысячи белок, 2581 горностай, 4308 куниц, 4762 норки, 1660 хорей.

Охотнику необходимо взять с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях дополнительно потребуется путевка.

Штраф может достигать пяти тысяч рублей.