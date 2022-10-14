На ноябрьские праздники между Ярославлем и Москвой пустят дополнительные поезда

Между Ярославлем и Москвой пустят дополнительные поезда Фото: Полина Вачнадзе

В ноябрьские праздники и за неделю до них между Ярославлем и Москвой пустят дополнительные поезда. Они будут ходить 28 и 30 октября, а также 3 и 6 ноября.

Отправление из Ярославля – в 00:44, прибытие в Москву – в 04:46.

Отправление из Москвы – в 00:45, прибытие в Ярославль – в 04:45.

- Поезд назначен для обеспечения перевозки пассажиров в связи с увеличение пассажиропотока на ноябрьские праздники, - пояснили в СЖД.

Состав будет делать остановки на станциях в «Александров», «Сергиев Посад», «Ростов Ярославский».