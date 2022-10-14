«Россия в движении» назовет победителей спортивного фестиваля в онлайн- формате

Проект «Россия в движении» направлен на вовлечение в регулярные занятия молодежи физической культурой и спортом. ФОТО: россиявдвижении.рф

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), треть экономически активного населения страны не может позволить себе заниматься спортом, 46,1% вообще не занимаются спортом. 2-3 раза в неделю занимаются только 26,5% опрошенных, 14,8% - раз в неделю. Самой частой причиной называют высокую загруженность на работе и отсутствие свободного времени, нехватку денежных средств, а также отсутствие спортивных объектов в непосредственной близости от дома.

Именно поэтому и появился проект «Россия в движении», направленный на вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом и укрепление общего физического здоровья взрослого населения страны путем создания доступной системы тренировок по наиболее популярным видам спорта.

По мнению исполнительного директора Общероссийской общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» и координатора проекта «Россия в движении» Яны Свирилиной, главная задача проекта – помочь людям всей страны чаще заниматься спортом.

- Со следующего года мы планируем масштабировать фестиваль и в каждом регионе, где есть наши отделения, собираемся проводить подобные спортивные мероприятия, - отмечает Яна Свирилина.

Фестиваль «Россия в движении», который проводится спортобществом России при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни», стартовал в 43 регионах 16 июня 2022 года, в том числе и в Ярославской области. Именно с этого момента начали проводиться спортивные фестивали и открытые уроки по различным видам спорта.

15 октября в прямом эфире (онлайн-формат) будут названы лучшие спортивные регионы и команды участников всероссийского конкурса по фитнес-аэробике, а призы и подарки получат все участники.

Организаторы отмечают, что главный приз получит команда в номинациях: самый спортивный регион, самая спортивная команда. Одним из амбассадоров проекта является блогер и фитнес-модель Анастасия Тукмачева. Также в жюри примут участие - член Совета Федерации и президент федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, чемпионка мира по художественной гимнастике Елизавета Александрова и президент федерации спортивного многоборья Алексей Барымов.