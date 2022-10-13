В Ярославском районе мужчина подозревается в незаконном отстреле лося Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославском районе мужчина подозревается в незаконном отстреле лося.

Сотрудники полиции установили, что 23 сентября вечером в лесу около деревни Уткино ярославец подстрелил лося, не имея на это соответствующего разрешения. Местный житель признался в содеянном.

- Ущерб составил 80 тысяч рублей. Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.