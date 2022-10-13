В Тутаеве 70-летний мужчина перевел мошенникам полтора миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Тутаева обратился 70-летний местный житель и рассказал, что пострадал от телефонных мошенников.

Мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что со счета могут списаться все деньги и для того, чтобы этого не произошло, нужно снять сбережения и перевести их на указанный счет. Тутаевец все так и сделал, отдав мошенникам полтора миллиона рублей.

- Полицией Тутаева возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сообщили в УМВД России по Ярославской области.