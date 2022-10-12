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Происшествия12 октября 2022 8:39

У рыбинца изъяли самодельные пистолет, два обреза и 40 патронов

По словам мужчины, он просто интересуется оружием
Полина Вачнадзе
У рыбинца изъяли 40 самодельных патронов, пистолет и два обреза

У рыбинца изъяли 40 самодельных патронов, пистолет и два обреза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину. У него изъяли 40 самодельных патронов, пистолет и два обреза. Все оружие было пригодно для стрельбы.

По словам рыбинца, он просто интересуется оружием и имеет навыки его производства. Кустарным способом мужчина изготовил 40 патронов калибра 9 миллиметров, охолощенный пистолет Макарова переделал в пригодный для стрельбы, у двух охотничьих ружей убрал стволы и получил обрезы.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Напоминаем, что во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с законодательством, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.