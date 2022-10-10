В Ярославле прошел День промышленности

Основные предприятия региона продемонстрировали свою продукцию и возможности. ФОТО Сергей Беляков

Более 500 представителей бизнеса, органов власти, ТПП России, организаций инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных учреждений приняли участие в мероприятии, генеральным партнером которого стало Ярославское отделение Сбербанка.

День промышленности проводится ежегодно, на нем поднимаются стратегические вопросы развития промышленности. В этот раз участники обсуждали реализацию программ импортозамещения и уже наработанную на предприятиях области практику, подготовку кадров для промышленности и другие вопросы, на бирже субконтрактов налаживали кооперационные связи между предприятиями.

Лучшие предприятия Ярославской области- победители ежегодного конкурса получили заслуженные награды. ФОТО Сергей Беляков

– Когда говорим о нашем регионе, всегда имеем в виду три локомотива развития – промышленность, агропромышленный комплекс и туризм. Мы можем гордиться не только развитой производственной сферой, но и людьми – руководителями, собственниками предприятий, их коллективами – настоящими профессионалами своего дела. В этом году предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, приходится коренным образом перестраивать работу, искать партнеров, выстраивать новые производственные и логистические цепочки, – отметил в приветственном слове к производственникам губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Участники выставки – основные предприятия сферы машиностроения, судостроения, химической промышленности и других – не только демонстрировали свою продукцию, но и обозначили перспективные направления технологического партнерства.

Более 30 отечественных производителей приняли участие в Бирже субконтрактов – серии подготовленных переговоров между заказчиками и поставщиками – они провели свыше 150 переговоров.

Завершился День промышленности торжественной церемонией награждения лучших промышленных предприятий области по итогам работы в 2021 году. Глава региона Михаил Евраев вручил руководителям предприятий-победителей памятные медали.