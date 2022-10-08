В Ярославле в утреннем ДТП погибли два человека

В аварии погибли две человека. ФОТО: группа "Фрунзенский район Ярославль" ВКонтакте

Два человека погибли, двое пострадали - таков итог жесткой аварии, которая произошла около 5 утра 8 октября на Тормозном шоссе в Ярославле.

- В районе дома №4 улицы 5-я Портовая столкнулись автомобиль "Киа Оптима" и "Киа Сид", осколками поврежден автомобиль "Лада Веста", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пока не ясно, с какой скоростью в столь ранний час по пустынным улицам ехали машины, но удар получился сильнейшим. От автомобилей остались груды железа. Водители столкнувшихся иномарок, мужчины 28-х и 42-х лет, погибли. Пассажиры "Киа Оптима", 32-летний мужчина и 24-летняя девушка, нуждаются в амбулаторном лечении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.