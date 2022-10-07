В Рыбинске перекроют улицы у военкомата

В ближайшие понедельник и вторник у здания военкомата в Рыбинске будет запрещен проезд транспорта Фото: Администрация Рыбинска

В ближайшие понедельник и вторник у здания военкомата в Рыбинске будет запрещен проезд транспорта.

- 10 и 11 октября для прохождения автоколонны с гражданами, призванными на военную службу по частичной мобилизации, временно ограничивается движение транспортных средств, - сообщили в администрации города.

С 08:30 до 10:30 будут закрыты для проезда:

- улица Карякинская на участке от улицы Румянцевской до улицы Ломоносова, - улица Гоголя на участке от улицы Румянцевской до улицы Карякинской.

Кроме того, на этих же участках вводится запрет на парковку:

- с 17:00 9 октября до 08:00 10 октября, - с 17:00 10 октября до 08:00 11 октября.