Житель Рыбинска обвиняется в причинении смерти по неосторожности Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске 41-летний местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В апреле текущего года мужчина выпивал в компании своих знакомых, а после этого они пошли на набережную Волги. Через какое-то время к ним подошел 36-летний местный житель и начал что-то говорить мужчинам. Обвиняемому это не очень понравился и он пару раз одернул незнакомца, однако, это не помогло, и между рыбинцами завязался конфликт.

- Обвиняемый толкнул потерпевшего в плечо, вследствие толчка, мужчина потерял равновесие и с полученным ускорением упал с высоты собственного роста на бетонное покрытие набережной, ударившись о бетонный парапет головой, получив открытую непроникающую черепно-мозговую травму, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Потерпевший был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался в ходе полученной травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.