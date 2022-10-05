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Общество5 октября 2022 8:16

Компанию «Стан», которая бросила ярославские дворы, не доделав в них ремонт, внесут в реестр недобросовестных

Подрядчик ушел с объектов, когда понял, что за некачественную работу ему платить не будут
Полина Вачнадзе
Подрядчик бросил работу в шести дворах Ярославля

Подрядчик бросил работу в шести дворах Ярославля

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завершаются ремонты по программе «Наши дворы». Шесть дворов областного центра, которые вошли в проект, в итоге оказались брошены. Подрядчику – компании «Стан» - были предъявлены претензии по поводу плохой укладки асфальта. Поняв, что за плохой ремонт никто платить не будет, фирма вывела свои бригады и перестала работать.

- В связи со срывом сроков с компании будет взыскан весь ущерб. Деньги за некачественные работы заплачены не будут. Организацию нужно включить в реестр недобросовестных поставщиков и взыскать финансовое обеспечение. Произойдет замена подрядчика, основным становится «Ярдормост», - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Организация приступит к ремонту в ближайшее время. Глава региона пообещал, что все дворы, которые запланированы, будут отремонтированы в этом году.