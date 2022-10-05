По ДТП под Переславлем, в котором погиб ребенок, возбуждено уголовное дело

В аварии погибли три человека Фото: Прокуратура Ярославской области

По аварии, которая произошла днем 4 октября в Переславском районе, возбуждено уголовное дело. Днем на дороге Юрьев-Польский – Переславль столкнулись «Датсун» и «Шевроле Круз».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем «Датсун», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле круз», - уточнили в полиции.

Водители обеих машин сейчас находятся в больнице. Пассажиры «Датсун», супруги и их 7-летний сын, погибли.

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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