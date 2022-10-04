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Общество4 октября 2022 16:30

В аварии под Переславлем разбилась семья: погибли муж с женой и их 7-летний сын

Два человека госпитализированы
Полина Вачнадзе
В аварии погибли три человека, среди них - мальчик 7 лет

В аварии погибли три человека, среди них - мальчик 7 лет

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 4 октября, около часа дня в Переславскойм районе произошло ДТП. На 135 километре дороги Юьев-Польский - Переславль столкнулись машины "Датсун" и "Шевроле Круз".

ДТП произошло днем 4 октября в пЕреславском районе

ДТП произошло днем 4 октября в пЕреславском районе

Фото: УМВД по Ярославской области

В аварии погибли три человека. 7-летний и его и 37-летний отец, которые ехали в автомобиле "Датсун" скончались на месте. Пассажир этой же машины, 34-летняя мама ребенка, умерла уже в больнице. 36-летний водитель автомобиля сейчас находится в больнице.

Машина полностью раскурочена

Машина полностью раскурочена

Фото: Прокуратура Ярославской области

Госпитализирован и водитель "Шевроле", мужчина 67 лет. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, обстоятельства аварии устанавливаются.

Из четырех человек, "которые ехали в "Датсун", выжил только один

Из четырех человек, "которые ехали в "Датсун", выжил только один

Фото: Прокуратура Ярославской области

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