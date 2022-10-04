В аварии под Переславлем разбилась семья: погибли муж с женой и их 7-летний сын

В аварии погибли три человека, среди них - мальчик 7 лет
Фото: УМВД по Ярославской области
Сегодня, 4 октября, около часа дня в Переславскойм районе произошло ДТП. На 135 километре дороги Юьев-Польский - Переславль столкнулись машины "Датсун" и "Шевроле Круз".
ДТП произошло днем 4 октября в пЕреславском районе
Фото: УМВД по Ярославской области
В аварии погибли три человека. 7-летний и его и 37-летний отец, которые ехали в автомобиле "Датсун" скончались на месте. Пассажир этой же машины, 34-летняя мама ребенка, умерла уже в больнице. 36-летний водитель автомобиля сейчас находится в больнице.
Машина полностью раскурочена
Фото: Прокуратура Ярославской области
Госпитализирован и водитель "Шевроле", мужчина 67 лет. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, обстоятельства аварии устанавливаются.
Из четырех человек, "которые ехали в "Датсун", выжил только один
Фото: Прокуратура Ярославской области
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