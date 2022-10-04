В Переславле-Залесском проверят системы оповещения

5 октября в Переславле пройдет проверка систем оповещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

5 октября в Переславле пройдет проверка систем оповещения. В городе зазвучат сирены, а эфиры радио и телевидения прервутся, для того, чтобы передать звуковые сигналы.

- В этот день, согласно распоряжению губернатора Ярославской области, в регионе пройдет проверка готовности систем оповещения с включением оконечных устройств и перехватом каналов теле- и радиовещания, - уточнили в администрации Переславля.

Сирены завоют в период с 10 до 11 утра. Горожан просят не прерывать своих занятий и сохранять спокойствие.