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Общество4 октября 2022 6:16

В Переславле-Залесском проверят системы оповещения

Проверка пройдет 5 октября
Полина Вачнадзе
5 октября в Переславле пройдет проверка систем оповещения

5 октября в Переславле пройдет проверка систем оповещения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

5 октября в Переславле пройдет проверка систем оповещения. В городе зазвучат сирены, а эфиры радио и телевидения прервутся, для того, чтобы передать звуковые сигналы.

- В этот день, согласно распоряжению губернатора Ярославской области, в регионе пройдет проверка готовности систем оповещения с включением оконечных устройств и перехватом каналов теле- и радиовещания, - уточнили в администрации Переславля.

Сирены завоют в период с 10 до 11 утра. Горожан просят не прерывать своих занятий и сохранять спокойствие.