В детской библиотеке Ярославля открыли интерактивную фотозону для детей Фото: Мэрия Ярославля

В центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого, расположенной в Дзержинском районе, открылась интерактивная фотозона «Былинно-сказочная Русь». Читатели смогут путешествовать в пространстве и времени.

- Дети и взрослые увидели кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки» по пьесе Александра Веселова в исполнении театральной студии кукол «Карусель». Сказкотерапию «Рисуем сказочных героев» провела ярославская писательница, педагог и психолог Наталья Спехова, - рассказали в мэрии Ярославля. - С помощью технологий дополненной реальности волшебный лес ожил, и все желающие смогли сделать фото в необыкновенной компании сказочных персонажей. Эффект дополненной реальности возникает благодаря специальным меткам на фотообоях и скачанному на смартфон приложению, которое эти метки видит.

Каждую среду здесь, в библиотеке, с 17 до 19 часов будут проходить мероприятия с использованием новой фотозоны.