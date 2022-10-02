В прокуратуре Ярославской области начала работать «горячая линия» по вопросам мобилизации Фото: Иван МАКЕЕВ

В прокуратуре Ярославской области начала работать специализированная «горячая линия». На нее можно позвонить и проконсультироваться по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

- Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 910 816 63 33 – дежурный прокурор, 8 (4852) 73 03 59 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По всем поступившим сообщениям о возможных нарушениях законодательства будут организованы надзорные мероприятия.