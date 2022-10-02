Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2022 10:09

Ярославец хотел купить снегоход, но отдал мошенникам 200 тысяч рублей

В последний момент продавец транспорта перестал выходить на связь
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец хотел купить снегоход, но отдал мошенникам 200 тысяч рублей

Ярославец хотел купить снегоход, но отдал мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ярославского района поступило заявление от 51-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже снегохода, оно его заинтересовало. Он позвонил продавцу, который предоставил потенциальному покупателю фотографии якобы своего паспорта, а также документов на транспорт. После выяснения всех деталей, мужчина внес за снегоход предоплату – 100 тысяч рублей.

На следующий день покупатель перевел еще 100 тысяч рублей, будучи уверенным в том, что сделка состоится. За два дня он перечислил мошенникам 200 тысяч рублей.

– После того, как покупка снегохода была оплачена, и заявитель уже решил вопросы с его транспортировкой в Ярославскую область, продавец перестал выходить на связь. Впоследствии выяснилось, что продавец предоставил фиктивные паспортные данные, – сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».