Ярославец хотел купить снегоход, но отдал мошенникам 200 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ярославского района поступило заявление от 51-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже снегохода, оно его заинтересовало. Он позвонил продавцу, который предоставил потенциальному покупателю фотографии якобы своего паспорта, а также документов на транспорт. После выяснения всех деталей, мужчина внес за снегоход предоплату – 100 тысяч рублей.

На следующий день покупатель перевел еще 100 тысяч рублей, будучи уверенным в том, что сделка состоится. За два дня он перечислил мошенникам 200 тысяч рублей.

– После того, как покупка снегохода была оплачена, и заявитель уже решил вопросы с его транспортировкой в Ярославскую область, продавец перестал выходить на связь. Впоследствии выяснилось, что продавец предоставил фиктивные паспортные данные, – сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».