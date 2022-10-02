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Общество2 октября 2022 7:14

С декабря из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде

Билеты уже в продаже
Анастасия ГОЛУБЕВА
С декабря из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде

С декабря из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде

Фото: Правительство Ярославской области

Совсем скоро из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде. РЖД продлевает маршрут поезда № 144/143 Вологда – Мурманск до Ярославля.

- Первый рейс из Ярославля назначен на 14 декабря, из Мурманска – на 16 декабря 2022 года. Продажа билетов уже открыта, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Из Ярославля до Мурманска пассажиры доедут за 34 часа 5 минут, а обратно за 34 часа 35 минут.