С декабря из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде Фото: Правительство Ярославской области

Совсем скоро из Ярославля до Мурманска можно будет доехать на поезде. РЖД продлевает маршрут поезда № 144/143 Вологда – Мурманск до Ярославля.

- Первый рейс из Ярославля назначен на 14 декабря, из Мурманска – на 16 декабря 2022 года. Продажа билетов уже открыта, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Из Ярославля до Мурманска пассажиры доедут за 34 часа 5 минут, а обратно за 34 часа 35 минут.