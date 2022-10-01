Ярославский "Локомотив" обыграл череповецкую "Северсталь"

Вечером 30 сентября "Локомотив" принимал череповецку команду "Северсталь". Фото: Александр Погорелов

В Ярославле в "Арене-2000" вечером 30 сентября "Локомотив" принимал череповецкую команду "Северсталь". Эту игру "железнодорожники" проводили без своего главного тренера: Игорь Никитин не присутствовал на матче из-за смерти отца. Руководил командой старший тренер Дмитрий Юшкевич.

Встреча закончилась победой ярославцев, хотя, в какие-то моменты матча казалось, что на нее уже нет никакой надежды.

Уже на второй минуте игры гости из Череповца вышли вперед: шайбу в ворота "железнодорожников" забил Александр Суворов. На 15-ой минуте счет сравнивает Павел Красовский, но не проходит и минуты, как "Северсталь" вновь вырывается вперед благодаря удару Робина Пресса. Еще минута - и счет 3:1 в пользу гостей.

В какие-то моменты матча казалось, что на победу ярославцев уже нет никакой надежды. Фото: Александр Погорелов

На 31-ой минуте игры "железнодорожник" Степан Никулин отыгрывает один гол, появилась надежда на победу. Четкий удар Георгия Иванова и счет на табло равный - 3:3.

В четвертый раз ворота соперников поразил Андрей Сергеев, а закрепил результат Рушан Рафиков.

Следующую игру "Локомотив" проведет в гостях: 4 октября ярославцы встретятся с "Сибирью".