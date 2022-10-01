В Ярославской области 1 октября от коронавируса умер один человек

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По данным оперштаба на 1 октября, в Ярославской области от COVID-19 умер один человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирус убил уже 2 837 жителей региона. После продолжительного перерыва смертность начала расти. 23 сентября скончался один человек. Вновь небольшой перерыв - и 29 сентября от вируса умирают уже два человека. На следующий день регистрируется такой же показатель. Сегодня вновь не обошлось бе летального исхода.

Рост пусть и небольшой и по числу забелевших. 1 октября диагноз COVID-19 поставлен 356 ярославцам. Госпитализированы 23 пациента.

Заразились в России: 21 018 942 (+33 186)

Умерли в России: 387 372 (+103)