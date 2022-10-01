В Ярославле 17-летняя девушка погибла под колесами автомобиля

В Ярославле водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле в ночь на 1 октября под колесами машины "Грейт Волл"погибла 17-летняя девушка. За рулем автомобиля, как сообщили в ярославском УМВД, находился 32-летний мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в полночь у дома №38 на проспекте Фрунзе. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но медикам спасти пострадавшую не удалось - она скончалась на месте трагедии.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.