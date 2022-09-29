Из школы №70 Ярославля эвакуировали учеников и сотрудников

В школе №70 Ярославля эвакуировали детей и педагогов. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 29 сентября из школы №70, что находится на улице Терешковой в Ярославле, эвакуировали учеников и сотрудников. Звонок прозвучал во время урока, всех, кто находился в здании, вывели на улицу.

- Попросили на выход, - сообщает автор поста в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Как оказалось, это была учебная тревога. Спустя непродолжительное время учебное заведение вновь приступило к штатному режиму работы.