Ярославца будут судить за ДТП, в котором погиб 11-месячный малыш

37-летнего жителя Ярославской области будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок Фото: СУ СКР по Ярославской области

Жителя Ярославской области будут судить за нарушение правил дорожного движения. По версии следствия, по вине 37-летнего мужчины произошло ДТП, в котором погиб 11-месячный мальчик. Он находился в машине, в которую врезался обвиняемый.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 214-м километре М8 в Ростовском районе врезался в заднюю часть впереди идущего автомобиля.

- В результате ДТП 11-месячный ребенок получил травмы, не совместимые с жизнь. Был госпитализирован в Ростовскую ЦРБ, где впоследствии скончался, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.