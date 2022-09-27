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Общество27 сентября 2022 11:54

Школу №26 в Ярославле закрыли на карантин по ОРВИ

Ранее родители сообщали о массовом отравлении детей в столовой образовательного учреждения
Полина Вачнадзе
Школа №26 Ярославля, в которой, по словам родителей, отравились дети, ушла на карантин по ОРВИ. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Школа №26 Ярославля, в которой, по словам родителей, отравились дети, ушла на карантин по ОРВИ. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Школа №26 Дзержинского района Ярославля с 26 сентября закрыта на карантин, сообщили в департаменте образования региона. Порог по сезонной заболеваемости ОРВИ в образовательном учреждении превысил 25%, по этой причине и было принято решение объявить перерыв в учебном процессе. Школьники пробудут дома неделю, до 2 октября.

Однако ранее в социальных сетях родители учеников этой школы сообщили о массовом отравлении детей. Проверку проводит Роспотребнадзор, 26 сентября на место выехал региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

- Изучаются документы, опрашиваются должностные лица. Организация питания детей – зона ответственности руководителя образовательной организации. Даже если формирование питания координируется компанией на аутсорсинге, - пояснил уполномоченный по правам ребенка в области.