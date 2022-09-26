Родители жалуются на массовое отравление детей в школе №26 Ярославля

В школе №26 Ярославля ученики слегли с температурой и рвотой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учеников школы №26 Ярославля в социальных сетях рассказали о массовм отравлении детей.

- Родители, почему молчите? Несколько человек из нашего класса ушли на больничный, в том числе, и мой ребенок. У всех симптомы одинаковые: рвота, понос, температура 39. Все произошло с 21 на 22 сентября. Весь прошлый год дети жаловались родителям на боли в животе после обедов в школьной столовой. Многие отказались обедать. Но детям запретили носить с собой еду в школу. Мало ли - отравятся. Таким образом, все дети вынужденно там обедали. А вот и итог. Педиатр сегодня была у нас дома, вызвали. Сказала, что очень много из 26 школы заболело детей. Вызовы с идентичными симптомами. Скорее всего, поверят столовую. Но проверки были и ранее, результат один. Еда некачественная. Ротавирус это или отравление, пусть поверят независимые органы. Хочется чтобы детей кормили качественно, а не замалчивали такие инциденты, - завили тревогу в группе «Свободный Ярославль» ВКонтакте.

- У нас полкласса слегло в один вечер. В других параллелях еще хуже ситуация. Если это ротавирус, то такое резкое массовое заражение могло быть только от больного сотрудника столовой, - выдвигают версию в комментариях.

- У ребенка тоже рвота и температура 39, все началось после школы, как пришли. Врач сказала отравление. Чем хотят, тем и кормят. Сами бы попробовали, - возмущается мама одного из учеников.

Корреспондент КП-Ярославль обратился за комментариями в мэрию города. Там сообщили, что в школе сейчас идет проверка Роспотребнадзора.

- 22 сентября выявлены дети с признаками ротавируса. В школе проводятся дезинфицирующие мероприятия, - уточнили в ведомстве.