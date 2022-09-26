На участке улицы во Фрунзенском районе Ярославля с 16 октября ограничат остановку и стоянку машин

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

На участке улицы 1-я Тарная во Фрунзенском районе Ярославля с 16 октября ограничат остановку и стоянку машин. Такое нововведение необходимо для того, чтобы автомобили могли беспрепятственно ездить по этой улице.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения конфликтных ситуаций, а также увеличения пропускной способности на участке улицы 1-я Тарная от улицы Песочная до дома № 1 строение 9 по улице Песочная вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств с 16.10.2022 года, - сообщили в мэрии Ярославля.