Полицейские вынесли из Любимского леса обессилевшую и замерзшую пенсионерку

Пенсионерка блуждала по лесу больше двух дней Фото: УМВД по Ярославской области

Трагически чуть было не закончился поход за грибами и ягодами у жительницы деревни Илькино Любимского района. 21 сентября пенсионерка одна ушла в лес и даже не захватила с собой телефон. Родственники, как только поняли, что ее слишком долго нет, обратились в полицию.

Искали женщину сотрудники Любимского, Даниловского, Первомайского районов и областного управления. Поиски продолжались больше двух дней. Только вечером 23 сентября полицейские нашли обессилившую и замерзшую женщину. Она находилась примерко в пяти километрах от родной деревни.

- Сотрудники соорудили носилки, вынесли пенсионерку из леса и передали ее медикам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция напоминает: отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности. Не стоит идти за грибами, если вы не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны - старайтесь не ходить в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.

Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте необходимые лекарства. Также стоит запастись спичками, питьевой водой и компасом. Научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу.

Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь.

Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих планов.