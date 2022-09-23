В Ярославской области третьи сутки ищут 59-летнюю женщину

Пропала Марина Ковбашина Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области третьи сутки ищут 59-летнюю Марину Ковбашину. Она ушла в лес около деревни Илькино Любимского района 21 сентября. С тех пор родные ничего не знают о ней.

Приметы Марины: на вид 60 лет, рост 150-152 сантиметра, седые волосы до плеч, собраны в хвост.

Пропавшая была одета в синюю куртку, синие спортивные брюки, резиновые сапоги и черная кепка с белыми пятнами.

- Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, которые в настоящее время продолжаются. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения пропавшей, сообщите в полицию по телефонам «02», «102», 8(48543)2-14-02, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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