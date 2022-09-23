На Ярославскую область обрушатся сильнейшие дожди, каких не было за всю послевоенную историю

Обильные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Центральную Россию, в том числе и Ярославскую область, обрушатся сильнейшие дожди, каких не было в сентябре как минимум за всю послевоенную историю. Такой прогноз на ближайшие дни дают специалисты Центра «Фобос».

- Обильные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов. Только за первый выходной день прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 – в воскресенье. Таким образом, за двое суток выпадет ¾ от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что равносильно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади, - рассказали синоптики.

24 сентября может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года. Судя по всему, рекордно влажным станет и воскресенье, 25 сентября.