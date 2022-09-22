Пчелы в Ярославской области содержатся с нарушением требований ветеринарного законодательства

Согласно обращению, участок, на котором расположена пасека, не огорожен сплошным забором.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что пасека в ГБУЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» не зарегистрирована, ветеринарные профилактические мероприятия, в том числе исследования на такие болезни пчел как: браулез, варроатоз и нозематоз пчел, на данной пасеке не проводились.

Тем самым владельцем нарушаются обязательные требования, предусмотренные ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; п. 3, п. 20 Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства, утвержденным приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 645.

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям владельцу пасеки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.