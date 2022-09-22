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Общество22 сентября 2022 15:25

Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады областной детской больницы

За восемь месяцев медики побывали там в пятый раз
Анастасия ГОЛУБЕВА
Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады областной детской больницы

Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады областной детской больницы

Фото: Правительство Ярославской области

Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады Ярославской областной детской больницы. Такое количество юных пациентов медики приняли в течение пять поездок, которые у них случились за восемь месяцев.

– Во время выездной диагностики выявлено 275 случаев заболеваний. 197 детей направлены на дообследования в наш консультативно-диагностический центр. Еще 19 малышей были госпитализированы в стационар, – рассказала и. о. директора ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Наталья Кравчук. – В отдаленных населенных пунктах маленьких пациентов обследуют врачи всех специальностей. Наиболее востребованными являются оториноларинголог, невролог, травматолог-ортопед и офтальмолог.

Обычно в выездной бригаде от 5 до 13 медиков, включая специалиста УЗИ и лаборанта.