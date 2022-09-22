Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады областной детской больницы Фото: Правительство Ярославской области

Более 400 детей Переславля проконсультировали специалисты выездной бригады Ярославской областной детской больницы. Такое количество юных пациентов медики приняли в течение пять поездок, которые у них случились за восемь месяцев.

– Во время выездной диагностики выявлено 275 случаев заболеваний. 197 детей направлены на дообследования в наш консультативно-диагностический центр. Еще 19 малышей были госпитализированы в стационар, – рассказала и. о. директора ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Наталья Кравчук. – В отдаленных населенных пунктах маленьких пациентов обследуют врачи всех специальностей. Наиболее востребованными являются оториноларинголог, невролог, травматолог-ортопед и офтальмолог.

Обычно в выездной бригаде от 5 до 13 медиков, включая специалиста УЗИ и лаборанта.