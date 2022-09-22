Жители Ярославской области могут бесплатно пройти обучение на права категории D Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославской области могут бесплатно пройти обучение на права категории D. Это касается безработных горожан или тех, кто находится под риском увольнения. Более 80 человек уже подали заявки на обучении, 43 из них начали осваивать программу.

- Обучение проходит на базе пяти образовательных организаций Ярославля. Во всех автошколах работают опытные преподаватели теории и мастера производственного обучения вождению автомобиля, педагогический стаж многих более 20 лет, - сообщили в правительства региона.