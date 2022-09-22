В Ярославле пройдет митинг в поддержку проведения референдумов

На Которосльной набережной вводятся ограничения для транспорта
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле 23 сентября пройдет митинг в поддержку проведения референдумов по вопросам присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В связи с этим на Которосльной набережной вводятся ограничения для транспорта. С 7 утра до 19:00 здесь запрещен проезд, остановка и стоянка автомобилей.
Также в городе откроются участки, на которых смогут проголосовать беженцы. Какие документы для этого понадобятся, читайте здесь.