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Общество22 сентября 2022 11:59

В Ярославле пройдет митинг в поддержку проведения референдумов

На Которосльной набережной введут ограничения для транспорта
Полина Вачнадзе
На Которосльной набережной вводятся ограничения для транспорта

На Которосльной набережной вводятся ограничения для транспорта

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 23 сентября пройдет митинг в поддержку проведения референдумов по вопросам присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В связи с этим на Которосльной набережной вводятся ограничения для транспорта. С 7 утра до 19:00 здесь запрещен проезд, остановка и стоянка автомобилей.

Также в городе откроются участки, на которых смогут проголосовать беженцы. Какие документы для этого понадобятся, читайте здесь.