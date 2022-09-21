В Ярославской области откроются участки для голосования на референдумах

Принять участие в референдумах могут все жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Скриншот с видео, Избирательная комиссия Ярославской области

В Ярославской области будут открыты участки для голосования на референдумах, сообщает Избирательная комиссия региона. Референдумы по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоятся 23-27 сентября.

Принять в них участие смогут все беженцы, которые до того, как переехать в РФ, проживали в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Для того, чтобы выразить свое мнение, нужно прийти на избирательный участок. Где они будут находиться, пока не известно, адреса КП-Ярославль сообщит дополнительно. На избирательном участке нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание в вышеперечисленных регионах.

Все вопросы по предстоящему референдуму можно задать по телефону 8-800-200-00-20. Звонок бесплатный.