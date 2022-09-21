В Рыбинске к зиме заготовят 13 тысяч тонн специальной смеси против гололеда Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске началась подготовка к зиме. Каждый день на специальной площадке сотрудники МУП «ДЭС» смешивают около 400 тонн пескосоляной смеси. Всего специального раствора против гололеда заготовят 13 тысяч тонн.

— Интенсивно запасаемся солью и песком. На сегодняшний день заготовлено порядка 4 500 кубометров пескосоляной смеси. Соль закуплена в полном объеме, песок — в объеме 50 %. Работы идут, через две недели предприятие должно закончить заготовку реагентов, — сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Помимо этого, к зиме готовят и технику. На улицы города выйдут 34 специальные снегоуборочные машины.

На зимний режим работы по плану дорожные службы должны перейти 1 ноября.