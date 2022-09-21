На акции «Зеленая суббота» в Ярославле можно обменяться товарами для животных

На акции "Зеленая суббота" можно обменяться товарами для животных Фото: Олег ЗОЛОТО

24 сентября в Ярославле пройдет ежемесячная акция «Зеленая суббота». В этот раз ярославцы могут обменяться товарами для животных, а также принести корм для фонда «Зоо забота» и приюта «Ковчег».

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00 в экоцентре «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р» по адресу улица Большая Октябрьская, 37/1 (лит.Г).

Можно приносить миски, игрушки, шлейки, запечатанный корм, средства от паразитов. Главное, чтобы все вещи были чистыми, а корм с действующим сроком годности.

Следующая экосубботу состоится уже в октябре. Тогда можно будет обменяться предметами для хобби и творчества.