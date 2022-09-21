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Дом. Семья21 сентября 2022 11:23

На акции «Зеленая суббота» в Ярославле можно обменяться товарами для животных

Мероприятие пройдет 24 сентября
Полина Вачнадзе
На акции "Зеленая суббота" можно обменяться товарами для животных

На акции "Зеленая суббота" можно обменяться товарами для животных

Фото: Олег ЗОЛОТО

24 сентября в Ярославле пройдет ежемесячная акция «Зеленая суббота». В этот раз ярославцы могут обменяться товарами для животных, а также принести корм для фонда «Зоо забота» и приюта «Ковчег».

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00 в экоцентре «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р» по адресу улица Большая Октябрьская, 37/1 (лит.Г).

Можно приносить миски, игрушки, шлейки, запечатанный корм, средства от паразитов. Главное, чтобы все вещи были чистыми, а корм с действующим сроком годности.

Следующая экосубботу состоится уже в октябре. Тогда можно будет обменяться предметами для хобби и творчества.