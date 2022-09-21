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Общество21 сентября 2022 8:59

Центр Ярославля перекроют на время легкоатлетической эстафеты

Для проезда машин центральные улицы города будут закрыты 24 сентября
Полина Вачнадзе
24 сентября центр Ярославля закроют для проезда машин

24 сентября центр Ярославля закроют для проезда машин

Фото: Мэрия Ярославля

24 сентября в Ярославле будет проходить городская легкоатлетическая эстафета на приз летчика-космонавта Валентины Терешковой. Для безопасности участников забега цент города закроют для проезда машин.

Ограничения будут действовать с 7 утра до 14:00 на Советской площади, Которосльной и Волжской набережных (верхнем и нижнем ярусе), Советском переулке, Волжском спуске, улицах Советская, Волкова, Революционная, Почтовая, Андропова, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев.

Также на этих улицах с 19:00 23 сентября до 14:00 24 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки машин.