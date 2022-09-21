Центр Ярославля перекроют на время легкоатлетической эстафеты

24 сентября центр Ярославля закроют для проезда машин Фото: Мэрия Ярославля

24 сентября в Ярославле будет проходить городская легкоатлетическая эстафета на приз летчика-космонавта Валентины Терешковой. Для безопасности участников забега цент города закроют для проезда машин.

Ограничения будут действовать с 7 утра до 14:00 на Советской площади, Которосльной и Волжской набережных (верхнем и нижнем ярусе), Советском переулке, Волжском спуске, улицах Советская, Волкова, Революционная, Почтовая, Андропова, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев.

Также на этих улицах с 19:00 23 сентября до 14:00 24 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки машин.