7 октября пройдет День промышленности Ярославской области

В ежегодном конгрессно-выставочном мероприятии примут участие более 500 представителей бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных организаций, федеральные эксперты, делегации субъектов РФ.

Познакомиться с продукцией ведущих промышленных предприятий под брендом «Сделано в Ярославской области» можно будет на выставке в КЗЦ «Миллениум». Более 30 отечественных производителей примут участие в Бирже субконтрактов, которая помогает расширить взаимодействие между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями.

Для расширения внутрирегиональных и межрегиональных кооперационных связей между организациями крупного, среднего и малого бизнеса пройдет заседание Координационного совета по промышленности на тему «Развитие технологических поставщиков для крупнейших закупщиков. Технологический трансфер – как найти партнера».

Ярославский завод «Красный Маяк» проведет научно-практическую конференцию «Системные направления развития отечественных вибрационных технологий. Программа импортозамещения в России и странах ЕАЭС: виброаспект», приуроченную к 100-летию возникновения торговой марки «Красный Маяк».

По традиции состоится награждение победителей областных конкурсов «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области», «Лучшие практики наставничества в Ярославской области».

В консультационных пунктах участники смогут получить информацию по вопросам господдержки и развития бизнеса.