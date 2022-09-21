В Рыбинске без тепла остаются 17 домов, 5 спортивных и три медицинских учреждения

В Рыбинске тепло не могут дать в 17 многоквартирных домов Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске тепло не могут дать в 17 многоквартирных домов. Все они, как уточняют в администрации, находятся в центре города.

- Проблемными остаются улицы Чкалова, Бородулина и Пушкина. Выявлены аварии на сетях, которые проявились в ходе запуска. Ведутся ремонтные работы, - сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Жителям тех домов, где нет технических проблем, но несмотря на это батареи по-прежнему холодные, необходимо обратиться в управляющую компанию.

По данным администрации Рыбинска, на 20 сентября к отоплению подключены 99% жилых домов и 95% объектов социальной сферы. Не отапливаются три лечебных учреждения и пять спортивных.

- Задержка с подачей тепла на эти объекты также связана с проведением ремонтных работ на теплотрассах. Например, на «Полете» сейчас меняют ввод в здание. Городу удалось изыскать средства для решения этой проблемы, - прокомментировал Иван Дубино.