Житель Рыбинска перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Рыбинска обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что с его счета пытаются снять деньги, поэтому эти деньги срочно должен снять их владелец и перевести на безопасный счет. Рыбинец так и сделал, отдав мошенникам 400 тысяч рублей.

- После чего ему пояснили, что необходимо оформить несколько кредитов, чтобы мошенники не смогли оформить на него кредит, а полученные денежные средства необходимо перевести на «резервный счет», - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Выполняя указания звонивших, заявитель оформил в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 800 тысяч рублей. После этого данные денежные средства и личные накопления перевел через банкомат на указанные счета. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье ««Мошенничество в особо крупном размере».