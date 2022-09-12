В Ярославле на Ленинградском проспекте столкнулись две легковушки и грузовик Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле вчера, 11 сентября, в 19 часов на Ленинградском проспекте произошло ДТП.

В районе дома №86 столкнулись три машины: «ВАЗ 211340», за рулем которого был 64-летний водитель, грузовик «Ман» под управлением 61-летнего мужчины, и «ВАЗ 2106», на котором ехал 20-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2106» с травмами госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.