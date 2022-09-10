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Происшествия10 сентября 2022 12:14

В Ярославле задержан подозреваемый в серии краж из гаражей

Он вынес имущества почти на полмиллиона рублей
Полина Вачнадзе
В Ярославле задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в серии краж из гаражей

В Ярославле задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в серии краж из гаражей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в серии краж из гаражей в Кировском районе города. По версии следствия, он совершил семь краж, похищенное владельцы оценили в 460 тысяч рублей.

Среди украденного - рыболовные снасти, велосипеды, электроинструмент, лодочные моторы, системный блок с монитором, комплекты автомобильных колес.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.