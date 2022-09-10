В МЧС назвали причину пожара на заводе в Угличе

Пожар на заводе Углича произошел 25 августа. ФОТО: группа "Подслушано l Углич" ВКонтакте

В МЧС по Ярославской области назвали причину пожара, который произошел 25 августа на "Угличском заводе полимеров". По предварительной версии, произошел занос открытого огня.

Сказать однозначно, что это был поджог, на данный момент нельзя. Возможно, что имела место халатность или простая неосторожность.

Склад "Угличского завода полимеров" на Камышовском шоссе загорелся вечером 25 августа. С открытым огнем пожарные справились за два часа, не дав ему перекинуться на соседние здания. Но проливка территории шла еще несколько часов.

Обошлось без пострадавших.