В Рыбинске скоро отроют детскую площадку с городскими достопримечательностями

Уже через несколько дней малыши смогут играть здесь Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске заканчивается благоустройство детской площадки с городскими достопримечательностями. Уже через несколько дней малыши смогут играть в Волжском парке. Весь игровой комплекс решено было назвать «Маленький Рыбинск».

- Основная работа уже закончена, остается только выполнить покрытие. Подрядчик «держит марку» и вместо недорогого одноцветного покрытия выполняет цветное. Очень старается закончить быстро, но все зависит от погоды. Неделя была дождливая, а с покрытием, которое наносится на клеевую основу, можно работать только в сухую погоду, - пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.