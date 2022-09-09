Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 14:00

В Рыбинске скоро отроют детскую площадку с городскими достопримечательностями

Уже через несколько дней малыши смогут играть здесь
Анастасия ГОЛУБЕВА
Уже через несколько дней малыши смогут играть здесь

Уже через несколько дней малыши смогут играть здесь

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске заканчивается благоустройство детской площадки с городскими достопримечательностями. Уже через несколько дней малыши смогут играть в Волжском парке. Весь игровой комплекс решено было назвать «Маленький Рыбинск».

- Основная работа уже закончена, остается только выполнить покрытие. Подрядчик «держит марку» и вместо недорогого одноцветного покрытия выполняет цветное. Очень старается закончить быстро, но все зависит от погоды. Неделя была дождливая, а с покрытием, которое наносится на клеевую основу, можно работать только в сухую погоду, - пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.