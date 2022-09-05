В Ярославской области ищут 17-летнего подростка

В Ярославской области ищут 17-летнего Алексея. Подросток пропал в Переславле Залесском вчера, 4 сентября. Родные ничего не знают о местонахождении молодого человека.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

Во что был одет пропавший – неизвестно.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.